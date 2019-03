Megszületett a döntés: jöhet a szavazás a Brexitről

Vitára és szavazásra engedte a londoni alsóház elnöke a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét tartalmazó, eddig kétszer nagy többséggel elvetett, a kormány által azonban csütörtökön harmadszor is beterjesztett...

A Párizst Londonnal összekötő Eurostar vasúttársaság azt kérte csütörtökön az utasaitól, hogy amennyiben nem szükséges, április 3-ig nem utazzanak a francia fővárosból Londonba vasúton, miután továbbra is jelentősek a fennakadások a francia vámőröknek a brit EU-tagság megszűnése (brexit) miatti bizonytalanság nyomán indított tiltakozó…

A londoni parlament alsóháza pénteken harmadszor is elutasította a kilépési megállapodást. A múlt heti EU-csúcson született kompromisszumos megoldás szerint az Európai Unió a kilépés május 22-ig tartó halasztásába egyezett bele, de ehhez a Brexit-megállapodást a korábbi kilépési határidőig, vagyis péntek éjfélig jóvá kellett volna…

Harmadszor is leszavazták. May szerint így nem marad idő a megegyezés nélküli kilépés elkerülésére, így - hogy időt nyerjenek - akár EP-választást is tarthatnak a britek. (Külföld)