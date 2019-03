Fordult a kocka, most már Orbán Viktort lebegteti az Európai Néppárt

A Fidesz néppárti tagságának felfüggesztése nem oldott meg semmit. Orbán Viktort a saját propagandája győztesnek kiáltja ki, valójában azonban a miniszterelnök elveszítette a kontrollt a Fidesz néppárti jelenléte felett. Eddig ő lebegtette a kérdést, most őt lebegtetik.

Pedig nem is vagyok kormánypárti. Már az bohózat, hogy a Néppárt felfüggesztette 190-3 arányban a Fidesz néppárti tagságát mégis győztünk, ugyanis, ezt mi akartuk, még akkor is ha küldtek. De mi akartuk! Még akkor is ha ők döntöttek. Amikor Orbán megtartotta a döntésről a sajtótájékoztatóját azt hittem maradtak tagok. Komolyan úgy…