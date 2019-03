Óriásit bukott a Fidesz Püspökladányban

Két körzetben is időközi választást tartottak.

40 és 73 százalékkal húztak be két önkormányzati helyet.

Időközi önkormányzati választást tartottak, miután két választókerület képviselője is lemondott tisztségéről. (Belföld)

Tegnap délután két körzetben is időközi választás volt Püspökladányban. A tét nem volt kicsi, ugyanis az önkormányzati többsége múlott ezen a Fidesznek. A választás a kormánypártok számára nagyon kedvezőtlen eredménnyel zárult. Az 5-ös választókerületben Borsos László, a Jobbik korábbi önkormányzati képviselője nyert, a szavazatok…

