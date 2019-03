Napirenden May megbuktatása?

Egy kormányon belüli puccs előkészítéséről, Theresa May lemondásának kikényszerítéséről cikkezett a brit sajtó, két nappal azután, hogy a kormányfő jóváhagyást kapott a brexit elhalasztására.

Theresa May brit miniszterelnök szerint "a dolgok jelenlegi állása alapján" továbbra sincs meg a többség a londoni alsóházban a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő, eddig kétszer is elutasított megállapodás...

Theresa May brit miniszterelnök meglehetősen keményen lépett fel a kormánypárt képviselőivel szemben, bár elismerte, hogy egyelőre nincs meg a többség kormánya és az EU brexitmegállapodásának parlamenti elfogadtatásához.

Válságtanácskozáson igyekezett felmérni a brit kormány, van-e esély elfogadtatni Theresa May brexit-megállapodását egy harmadik alsóházi szavazáson.

A múlt héten az EU két alternatív kilépési dátumot is ajánlott az Egyesült Királyságnak, amit Theresa May elfogadott. Azonban a kilépés eredeti hetére is maradtak még bőven szavazások a brit alsóházban. A Kibeszélő új adásában azt próbáltuk megfejteni, mi történik a brexittel.