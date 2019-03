Az MSZP villámgyorsan meglépte azt, amit a Fidesz – vajon bejön nekik?

ATV - Tegnap 19:09 Belföld

A szocialisták is életre hívtak egy „bölcsek tanácsát”, amelynek lényege, hogy megtörje az EPP és a Fidesz közti konfliktus generálta híreket, és egyúttal más hangok is „megszólalhassanak”. Jelenleg is tárgyalások folynak, de már civilek és alkotmányjogászok is segítik a szocialisták által kijelölt három ember munkáját.