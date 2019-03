Ha nem történik csoda, a britek szombattól nem tagjai az EU-nak

Mivel egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy az Egyesült Királyság április 12-én megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból, az Európai Bizottság felkészült a no deal Brexitre. Az Európai Bizottság 90 ágazatspecifikus felkészülési közleményt adott ki, amelyek részletes iránymutatást nyújtanak a Brexit által érintett különböző…

A múlt héten az EU két alternatív kilépési dátumot is ajánlott az Egyesült Királyságnak, amit Theresa May elfogadott. Azonban a kilépés eredeti hetére is maradtak még bőven szavazások a brit alsóházban. A Kibeszélő új adásában azt próbáltuk megfejteni, mi történik a brexittel.