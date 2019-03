Ez Magyarország legboldogabb városa

Az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja és a Jobb Veled a Világ Alapítvány közös kutatása idén is megalkotta Magyarország boldogságtérképét, emellett pedig azt is felmérték, milyen erősségekkel bírnak Magyarország legboldogabb emberei. A boldogságszintet mérő nemzetközi vizsgálatot most már sokadik éve végzik el hazánkban is.