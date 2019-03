Egy kád forró vízben fotózta Ördög Nórát a férje

Propeller - Ma 22:01 Bulvár

Nánási Pál felesége mellett két másik szépséget is fotózhatott. Egy fehérneműreklám kedvéért dobta le a textilt Ördög Nóra, Tatár Csilla és Mádai Vivien. Nánási Pált, aki Nóra férje is egyben, most bizonyára sok férfi irigyli, hoy ilyen közelről vehette szemügyre a csinos modelleket.