Brit sajtó: nem Orbán, hanem Weber lehet a mai szavazás vesztese

A konzervatív brit napilap, a Telegraph is hosszasan foglalkozik az Orbán Viktor vezette Fidesz és az Európai Néppárt kapcsolatával. Elemzésükben többek között arra hívják fel a figyelmet, egyáltalán nem biztos, hogy a magyarok jönnek ki rosszul a ma megrendezésre kerülő politikai hisztériából.

Huppa - Ma 10:00 Vélemény

Sűrű egy nap lesz a mai, az is biztos. Elég sok minden eldől, főleg a mi számunkra, hiszen ma szavaz az Európai Néppárt a Fidesz tagságával kapcsolatban, már el is utazott Brüsszelbe a küldöttségünk, maga Orbán Viktor vezeti, remélem, sámánt is visz magával, mert anélkül hajítófát sem érnek az esélyei – igaz, azzal sem. Hogy …