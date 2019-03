Mission impossible-re készül Theresa May

Múlt héten eldőlt, hogy az Egyesült Királyság nem távozik megállapodás nélkül az EU-ból, és kéri Brüsszeltől a kilépés elhalasztását. Ezen a héten pedig arra is választ kapunk, hogy Theresa Maynek sikerül-e harmadik nekifutásra elfogadtatni az EU-val kötött alkut, és – ettől függően – kicsit vagy nagyon csúszik a Brexit. Előbbihez a brit kormányfőn

A brit külügyminiszter szerint még sokat kell dolgozni azon, hogy meglegyen a többség a londoni alsóházban a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről szóló, eddig kétszer is nagy többséggel elvetett megállapodás elfogadásához.

Propeller - Tegnap 15:33 Külföld

A brit kormány legközelebb biztosra megy. Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök szerint a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit rögzítő megállapodás elfogadása nélkül Nagy-Britannia talán soha nem lép ki az Európai Unióból. Philip Hammond pénzügyminiszter szerint viszont most már "fizikailag lehetetlen" az is, hogy…