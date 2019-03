Belefáradt a miniszterelnök a kudarcba – végül sosem lépnek majd ki a britek?

Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök szerint a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit rögzítő megállapodás elfogadása nélkül Nagy-Britannia talán soha nem lép ki az Európai Unióból. Ez annak fényében nem meglepő, hogy a parlament ismételten leszavazta a megállapodást.

Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök szerint a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit rögzítő megállapodás elfogadása nélkül Nagy-Britannia talán soha nem lép ki az Európai Unióból. Jeremy Corbyn, a legnagyobb...

Jeremy Corbyn, a legnagyobb brit parlamenti ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője ugyanakkor vasárnap azt jósolta, hogy az eddig kétszer is nagy többséggel elutasított Brexit-megállapodást az alsóház a jövő hétre tervezett harmadik szavazáson is elutasítja. A Sky News hírtelevíziónak nyilatkozva Corbyn erre az esetre kilátásba helyezte, hogy…

Theresa May az európai uniós állam-, illetve kormányfők jövő heti csúcstalálkozóján várhatóan a Brexit rövid távú elhalasztását fogja kérni a londoni parlament döntése alapján. Az Egyesült Királyságnak részt kell vennie a májusi európai parlamenti (EP) választásokon, amennyiben a brit európai uniós tagság megszűnése (Brexit) a tervezett március…

