Orbán a magyar függetlenség mellett kardoskodott és a lengyeleket éltette

Privátbankár - Ma 12:11 Gazdaság

Nincsen nagy állami ünnep Orbán Viktor beszéde nélkül, ez most sem volt másképp. Március 15-én ezúttal a nagy bejelentések elmaradtak, de a miniszterelnök azt ígérte, hogy most jön csak igazán a nagy közép-európai felemelkedés, emellett Lengyelországot is rengeteget méltatta.