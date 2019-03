Mindenki nyugodjon le – ma kiderül, mennyire kemények a britek

Privátbankár - Ma 13:15 Külföld

A brit kormány már készül a megállapodás nélküli Brexitre: az importáruk többsége a kilépés után is vámmentes lesz, és nem vezetnek be határellenőrzést az ír-északír határon sem. A brit parlament alsóháza közép-európai idő szerint ma este nyolc órakor szavaz a no deal Brexitről – a kormánypárti képviselők saját belátásuk szerint voksolhatnak.