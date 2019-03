Elhunyt a „világ legjobb dobosa”

90 éves korában elhunyt Hal Blaine, nemzedékének legnagyobb hatású dobosa, akit Bryan Wilson, a Beach Boysból "a valaha élt legjobb dobosnak" nevezett. Családja a Facebookon jelentette be, hogy Blaine békésen, kaliforniai otthonában hunyt el - számolt be róla a BBC News kedden.

Parameter - Ma 14:21 Külföld

Családja a Facebookon jelentette be, hogy Blaine békésen, kaliforniai otthonában hunyt el - számolt be róla a BBC News kedden. Pályafutása alatt számtalan híres előadóval dolgozott, közük volt Frank Sinatra, Elvis Presley, a Beach Boys és John Lennon is. Legemlékezetesebb játéka a The Ronettes együttes Be My Baby című felvételén…