Sebastian Kurz: Abszurd lenne, ha a britek részt vennének az EP-választáson

Most még nagyobb arányban, mint korábban.

Már nem csupán parlamenti képviselők, hanem kormánytagok is arról beszélnek, hogy Theresa May brit miniszterelnöknek le kellene mondani, ezzel talán rá lehetne venni a brexiter tory politikusokat, hogy megszavazzák a kormány brexittervét. A kormányfő, úgy tűnik, kitart. Közben Skócia készül az elszakadásra a kilépés miatt.

Másodszor is megbukott a londoni parlamentben Theresa May Brexit-egyezsége. Erről este szavaztak újra. Ez azt jelenti: továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy az Egyesült Királyság 17 nap múlva megállapodás nélkül, úgymond kizuhan az Európai Unióból. Ez komoly gazdasági károkat okozna mind a szigetországnak, mind az uniónak, és a…