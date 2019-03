Juncker és May jogilag kötelező erejű biztosítékokban egyezett meg

Jogilag kötelező erejű biztosítékokat fogadott el a brit belpolitikai konfliktus alapját képező, úgynevezett ír-északír pótmegoldás ügyében hétfő éjszakai strasbourgi találkozóján Theresa May brit kormányfő és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, amelyek lehetővé tehetik az Egyesült Királyság rendezett európai uniós kiválását.

Nem változtatják meg a brit kormány és az EU novemberben elfogadott, majd januárban a londoni parlament szavazásán csúfosan elbukott brexitmegállapodását azok a kiegészítések, amelyekről hétfő éjjel állapodott meg Theresa May miniszterelnök és Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnöke.

Patthelyzetbe jutott Nagy-Britannia és az Európai Unió brexittárgyalása - volt kénytelen elismerni a brit kormány. Mivel a hétvégén sem sikerült alkut kötni az ír határgarancia kérdésében, fennáll a veszélye, hogy a brit parlament kedden is leszavazza a jelenleg érvényes "válási paktumot".

Strasbourgba utazott hétfő este Theresa May.

KárpátHír - Ma 10:44 Külföld

A héten valószínűleg eldől, hogy az Egyesült Királyság valóban kilép-e az EU-ból március 29-én, a Brexit törvényben is rögzített határnapján. Theresa May miniszterelnök 2017. március 29-én jelentette be a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválását. A cikkely szabályozza a kilépési folyamatot,