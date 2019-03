A tudósok rájöttek, hogyan lehet távol tartani a poloskákat a lakástól

HVG - Tegnap 09:03 Infotech

A poloskák nagyszámú jelenléte igen zavaró tud lenni, főleg akkor, ha a házba is bejutnak. Ahogy közeledik a jó idő, közelednek a poloskás napok is. Épp ezért mutatjuk be amerikai kutatók tanulmányát, melyben kikísérletezték, mekkora az a hézag, amin már nem tudja átpréselni magát az állat.