Megszólalt Shane Tusup: Magyarország a második otthonom

Hosszú Katinka egykori edzője azt szeretné, ha Magyarország továbbra is az élete része lenne.

Magyarországot továbbra is második otthonának tekinti.

Shane Tusup interjút adott a Nemzeti Sportnak, amelyben Magyarországhoz fűződő viszonyáról is mesél.

Az edző egy éve nem adott interjút senkinek, noha viharos válása miatt rendszeres szereplője volt az elmúlt évben is a lapoknak. Shane Tusup most a Nemzeti Sport munkatársával ült le beszélgetni. A lap Tusup pár válaszát már most nyilvánosságra hozta, melyből az tűnik ki, jól érezte magát Magyarországon, sőt, talán még a jövőben,…