Digitális aláírás, robotvezérelt személyikölcsön: a jövő bankja a K&H

Tavaly is nagyot nőtt a K&H Bank eredménye, nagyobb mértékben nőtt a hitel-, mint a betétállomány, és a biztosító eredménye is szépen növekedett. A bank nagy lépést tett a digitalizáció irányában, az ügyfelek nagyon sok mindent intézhetnek elektronikusan.

Egy év alatt 38 százalékkal nőtt a K&H nyeresége. Megerősítették azt is: érdeklődnek a Budapest Bank iránt.

Tavaly is nagyot nőtt a K&H Bank eredménye, nagyobb mértékben nőtt a hitel-, mint a betétállomány, és a biztosító eredménye is szépen növekedett. Megvennék a Budapest bankot, ha adnák nekik.

Napi - Ma 14:24 Cégvilág

Megugrott a nyereség a K&H Banknál tavaly és a biztosító is kiváló eredményeket ért el. A hitelintézet részt venne az asszonyhitel folyósításában is, és a Budapest Bankra is bejelentkezett.