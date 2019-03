Orbán káoszba lökte a Néppárt kampányát – a Brexit súlyos figyelmeztetés

A Fidesz elkötelezett Manfred Weber jelöltsége mellett, a bajor politikust végig támogatni fogják — erről beszélt Orbán Viktor a Welt am Sonntag című lapnak adott interjújában.

A magyar kormányfő terjedelmes interjút adott a Welt am Sonntag című konzervatív német lapnak.

Orbán Viktor a kormányzati kampánnyal szembeni bírálatokról a Welt am Sonntag konzervatív lapnak beszélt.

Orbán Viktor a Welt am Sonntag című azt mondta, hogy „a magyar zsidók számíthatnak a kormány védelmére.” A magyarországi zsidó közösség tehát fellélegezhet, ha idáig voltak is aggályaik a megvédésüket illetően, azok most mind egy szálig el lettek oszlatva.