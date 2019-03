Meghátráltak? Szép csöndben nevet módosított a Ferrari

Néhány változás található a legfrissebb 2019-es F1-es nevezési listán: a Ferrari és a Racing Point mellett is újdonságokat láthatunk.

A Ferrari idén „Scuderia Ferrari Mission Winnow” néven mutatkozott be, az előző nevezési listán is így szerepelt, most azonban változás látható a legfrissebb verzióban: az istálló módosította a nevét, és már csak Scuderia Ferrariként láthatóak, írja az f1vilag.hu.