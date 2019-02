Fotó bizonyítja, hogyan viselkedett Irina Shayk Lady Gagával a tegnap esti Oscar-díjátadón

Mindenki arról beszél, hogy milyen őrületeset énekelt Lady Gaga és Bradley Cooper az Oscar-gálán, miközben a színész barátnője, Irina Shayk is ott volt. A modell viselkedése viszont sok rajongó elismerését kivívta.

Akár azt is mondhatnánk, mi ez, ha nem szerelem? Ez történt a ma hajnali Oscar-díj átadón Lady Gaga és Bradley Cooper között...

Azt kívánjuk, bárcsak egy párt alkotnának az életben is.

A papírformának induló Oscar-gála a végén két fontos kategóriában is meglepetést okozott. A Netflix végül nem vitt mindent, a házigazda látszólag nem hiányzott, Andy Vajna kimaradt az év In Memoriam-összeállításából, de ha valamiért évek múlva is emlékezni fogunk erre a show-ra, az a Shallow előadása lesz Bradley Coopertől és Lady Gagától.