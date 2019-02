Tusk a brit kilépés elhalasztása mellett foglalt állást

May szerint a hosszabbítás nem oldja meg a problémát.

A jelenlegi helyzetben a brit európai uniós tagság megszűnésének elhalasztására lenne szükség a kaotikus, rendezetlen kiválás elkerülése érdekében - jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke hétfőn. Theresa May brit kormányfő azonban ezt elutasította.

Hétfői brit sajtóértesülések szerint a brit kormány és az Európai Unió is a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) halasztását célzó terveken dolgozik, arra az esetre, ha a következő néhány hétben nem sikerül érdemi előrelépést elérni a Brexit feltételrendszeréről folyó vitában.

Az Európai Unió vezető köreit megrémíti a brit miniszterelnök brexithazárdjátékának legújabb fordulata. Theresa May az utolsó pillanatra halasztaná a szavazást kormánya és az EU kilépési megállapodásáról. Eközben több fronton támadják.

Az uniós vezetőknek állítólag kezd elege lenni a káoszból. Közben May megint elhalasztotta az újabb brit szavazást a megállapodásról.

A The Daily Telegraph című konzervatív napilap kormányforrásokat idéző beszámolója szerint a Downing Street illetékesei a hétvégén több opciót is felvázoltak annak elkerülésére, hogy a megállapodás nélküli kilépést ellenző kabinettagok tömegesen távozzanak a kormányból. Az elmúlt napokban több miniszter is egyértelművé tette,…