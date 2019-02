Dobrev Klára vezeti a DK EP-listáját

Nyilvánosságra hozták a DK EP listájának vezetőit. Gyurcsány Ferenc korábban azt mondta, nem ő fogja vezetni a listát. Most be is bizonyosodott, igazat mondott, nem ő az első a listán, hanem a felesége. Dobrev Klára a Demokratikus Koalíció EP-listájának vezetésével egyértelműen politikusnak állt. A hírt Molnár Csaba jelentette be. Az első három…