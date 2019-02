Magyar felmenőkkel rendelkező venezuelaiakat fogadott be hazánk, nem pedig migránsokat.

Az Indexnek több, független forrás is megerősítette, hogy a magyar állam eddig mintegy 300 menekültet fogadott be Venezuelából, ahol tombol a politikai és a gazdasági válság, az országot az utóbbi években milliók hagyták el. Fotó: Mohai Balázs/MTI A portál szerint a befogadott venezuelaiak ingyenes repülőjegyet kapnak Budapestre, legalább…

Hazugságnak nevezte Gulyás Gergely kancelláriaminiszter helyettese, hogy a magyar kormány titokban fogadott volna be venezuelai menekülteket. Soltész Miklós államtitkár tavaly áprilisban nyilvánosan beszélt erről, Semjén Zsolt pedig 2017 augusztusában az Országházban egy nyilvános díjátadáson üzente a bajba jutott magyar felmenőkkel…

Az Index és saját információink alapján is kijelenthetjük, hogy több száz venezuelai állampolgár érkezett hazánkba az utóbbi évben, miután a dél-amerikai országban tarthatatlanná vált a helyzet. (Ennek miértjéről ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen).

A menekülteket Venezuelából fogadta be titokban kormány. De önmagára nem vetett ki bevándorlási különadót.

Úgy tűnik, nem Brüsszelből szervezik a bevándorlást, hanem a Karmelita kolostorból- így reagált az MSZP arra a hírre, hogy Orbán Viktor kormánya titokban százas nagyságrendben fogadott be migránsokat Venezuelából Az Index robbantotta a mai hírbombát, több független forrás is megerősítette a portálnak, hogy a magyar állam…

FüHü - Ma 09:51 Belföld

Az Index információi szerint mintegy háromszáz venezuelai menekültet fogadott be a magyar állam. A befogadottak ingyen repülőjegyet, legalább egy évig ingyen lakást, ingyenes magyar és angol nyelvtanfolyamot, és letelepedési papírokat is kaptak. Többségük az érkezése után néhány hónappal már legálisan munkát is vállalhatott az…