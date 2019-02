Nem akárhonnan kapott mentőövet a Vajna-cég

Íme, Andy Vajna posztumusz nagy dobása, melyet nem is sejthetett: nemzetközi indexbe vették fel az Est Media részvényeit, miután elég likvid lett a papír, így az árfolyam tegnap elszállt, ma is emelkedik. A hasonló okból tegnap emelkedő Konzum ma már csökken. Kitartóan erősödik az arany.

Ma 09:36

