Megfenyegetted a Facebookot? Tudnak róla és talán már rajta is vagy a listájukon

Privátbankár - Ma 12:55 Cégvilág

A közösségi oldal az appjait használja fel lokációkövetésre a rájuk potenciálisan veszélyesnek ítélt usereknél. A privát üzeneteket és a kommenteket is monitorozzák, egy egyszerű "fuck you, Zuckerberg" is elég ahhoz, hogy az ember a megfigyeltek listáján találja magát.