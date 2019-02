Szándékosan hazudott az FBI-nak Donald Trump első kampánymenedzsere

Az FBI volt ügyvezető igazgatója a hivatalba lépése után elrendelte a nyomozást arról, hogy Trump „tudatosan vagy nem tudatosan ügynöke volt-e Oroszországnak”. Azt akarta, hogy az Oroszországgal kapcsolatos vizsgálatok „szilárd alapokon álljanak” az eltávolítása esetén is.

Az elnök egykori embere, Paul Manafort több pontban is megszegte a különleges ügyésszel kötött vádalkuját.

Amy Berman Jackson bíró írásban tette közzé döntését, megállapítva, hogy Manafort "többször is hamis állításokat tett az FBI-nak, a (Robert Mueller vezette) különleges vizsgálóbizottságnak és a vádesküdtszéknek a nyomozás lényegét érintő kérdésekben". A bírónő két konkrét esetet említett. Manafort szándékosan nem mondott igazat arról…

Azt eddig is lehetett tudni, hogy Paul Manafort félrevezette a nyomozást, de most az is hivatalossá vált, hogy szándékosan.