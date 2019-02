Magyarországra jön a kormány egyik legkritikusabb brüsszeli bírálója

Frans Timmermans mögé állhat be a Fidesz miatt megosztott Néppárt az EP-választás után, mondta az MSZP-s képviselő Strasbourgban.

HírHugó - Tegnap 10:45 Vélemény

Most szombaton tartja az MSZP az Európai Parlamenti választásokra a listaállító kongresszusát. Már Ujhelyi István is beszélt arról korábban, hogy a párt Orbán Viktor legádázabb európai ellenfelét hívta meg a tanácskozására, most a 24.hu beszámolójából kiderül Budapestre jön Frans Timmermans, az MSZP mellett a szakszervezetekkel is…