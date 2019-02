Los Angelesben temeti el férje hamvainak egy részét Vajna Tímea

Vajna Tímea Magyarország mellett az Egyesült Államokban is örök nyugalmat szeretne biztosítani a férjének. Andy Vajna fiát és a szüleit is Los Angelesben temették el, így arra is vágyott, hogy a szerettei mellett, a Westwood Village sírkertben leljen végső nyugalomra. Az özvegy a szívén viseli a producer kívánságát, így Vajna földi maradványainak e