Nem jártak jól a dolgozók – teljesen értelmetlen volt a cafeteria szétverése?

Privátbankár - Ma 12:30 Gazdaság

Eltelt egy hónap azóta, hogy életbe léptek a cafeteria változtatások, így jobban is megnéztük, mi a helyzet most a munkaerőpiacon. A SZÉP-kártya népszerűsége óriási nőtt, ám az nem igazán látszik, hogy mi értelme volt átalakítani a cafeteria rendszert, mivel a munkavállalók fizetése ettől egyáltalán nem nőtt, hanem helyenként csökkent is.