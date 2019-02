A díjátadóra viszont nem tudott elmenni, hiszen nem léphet be az országba.

Behrouz Boochani írót 6 éve a Pápua Új-Guineához tartozó Manus-szigeten tartja foglyul az ausztrál menekültügy, ám ő kapta a legnagyobb pénzjutalommal járó ausztrál díjat az általa átélteket leíró No Friend But The Mountains (Barát egy sincs, csak hegyek) című debütáló kötetéért. Az iráni kurd menedékkérő író nem csupán a tényirodalom…