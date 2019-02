Super Bowl – egy dollármilliárdos üzlet csúcseseménye

A rendező Atlanta városa egy hete készül a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjére, a Super Bowlra, melyet közép-európai idő szerint hétfőn 0.30 órai kezdettel vív egymással a Los Angeles Rams és a New England Patriots.

Hétfőn hajnalban, magyar idő szerint fél 1-kor a New England Patriots és Los Angeles Rams találkozik egymással az 53. Super Bowlon. Az alapszakasz és a rájátszás alapján nagyon nehéz megtippelni, hogy melyik csapat nyeri meg a döntőt, mi mégis megpróbáljuk megjósolni a végeredményt.

Elérkezett a nap, amelyre egész Amerika, na meg persze picit mi is vártunk, ma – magyar idő szerint már hétfő 0.30-kor – kezdetét veszi a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) 2018–2019-es idényének nagydöntője, az 53. Super Bowl. A hatodik Super Bowl-győzelmére készülő New England Patriots vagy a…

Az NFL nagydöntőjén magyar idő szerint hétfőn 0.30 órai kezdettel vív egymással a Los Angeles Rams és a New England Patriots.

Az NFL nagydöntőjén magyar idő szerint hétfőn 0.30 órai kezdettel vív egymással a Los Angeles Rams és a New England Patriots.

NSO - Ma 19:01 Sport

Magyar idő szerint hétfő éjjel rendezik meg az NFL nagydöntőjét, az 53. Super Bowlt, amelyen a New England Patriots a Los Angeles Rams együttesével csap össze. A nagy csata előtt most a finálé főszereplőinek feleségeit és barátnőit mutatjuk be. Olvasóink arról dönthetnek, melyik együttes nyeri meg a „szépségversenyt”.