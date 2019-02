A UPC-nél is elérhető a Spíler 2, hamarosan érkezik a Moziverzum és a Jocky TV is

Összesen három új csatornáról van szó, és mindegyik a TV2 Csoporthoz tartozik. Műholdra és kábelre is felkerülnek.

Február 2-től a UPC Magyarország digitális csatornakiosztásában is elérhető a TV2 Csoport sportrajongóknak szóló csatornája, a Spíler 2 TV. Február 17-től pedig a Moziverzum prémium filmcsatornával és a klasszikus sorozatokat sugárzó Jocky TV-vel bővül a szolgáltató televíziós kínálata.

