11 EU-tagállamba, köztük Magyarországra is jutott a beteg lengyel marhák húsából

Rejtett kamerás felvételeken mutatták, hogy az állatok ahhoz is túl betegek voltak, hogy a saját lábukon menjenek a mészárszékre.

Propeller - Ma 07:16 Külföld

Néhány napja komoly botrány tört ki Lengyelországban, miután rejtett kamerás felvételek kerültek nyilvánosságra arról, hogy a mazóviai vajdaság egyik vágóhídján láthatóan súlyosan beteg marhákat is leölnek és feldolgoznak. Az ügyben már az EU is szaglászni kezdett, és kiderült, hogy a botrányban érintett vágóhídról 11 tagállam is importált…