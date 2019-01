A brit miniszterelnök ismét megpróbálja jobb belátásra bírni a brüsszelitákat

Privátbankár - Ma 09:10 Külföld

A brit kormányfőt néhányszor már kidobták Brüsszelből, most mégis megint kopogtat az EU ajtaján, és a Brexit-egyezmény újratárgyalását kéri. Theresa May egy olyan drogfüggőhöz hasonlít, aki nem képes szembenézni a realitással – nevezetesen azzal, hogy az uniós vezetők nem akarnak többet tárgyalni. A no deal rémálmából viszont…