Miklós, a zalai guru rászedhette híveit, most kuruzslás miatt nyomoznak az ügyében

A hívei közé tartozó fiatal nőket szexre is rávette. A rendőrség nyomoz csalás és kuruzslás miatt.

A puritánságot hirdető spirituális gyógyítóhoz ügyvédek, ismert modellek, celebek is jártak. Aztán megtudták, hogy a mester több luxusautó mellett egy ciprusi villát is használ, és a csoport fiatal lányait is megkörnyékezte.