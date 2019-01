Soha nem lesz vége? Idén is tovább drágulnak a lakások

Privátbankár - Ma 11:28 Gazdaság

2019-ben a keresleti-kínálati folyamatok is támogathatják a hazai lakásárak további növekedését, így a szakértők az idei évre is drágulást várnak, de ennek mértékében némi csökkenésre lehet számítani 2018-hoz képest. Ahogyan az elmúlt években megfigyelhető volt, a piacon továbbra is nagy különbségek lehetnek a kisebb és nagyobb…