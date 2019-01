Kiadták a riasztást: havazás, hófúvás jön

15 kapcsolódó hír Bevezető szöveg megjelenítése Opciók

Egész hétvégén havazni fog ATV - Tegnap 18:25 Időjárás A hétvégén is folytatódik a hideg, szeles, télies idő, többfelé napközben is fagypont alatt alakul a hőmérséklet. Többször várható csapadék is, ónos esőre, havas esőre, havazásra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Kiadták a riasztást, megint nagy havazás jön Vezess - Tegnap 12:44 Időjárás Az ország nagy részén további havazásra, több megyében hófúvásra, néhány megyében ónos esőre is figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Durva változás jön, a fél országra riasztást adtak ki Infostart - Ma 06:19 Időjárás Tizenegy megyére és a fővárosra is figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a hófúvás miatt. Két megyében, Veszprémben és Baranyában magas hótorlaszokat emelhet a viharos szél.

Országszerte további havazás, hófúvás hírbalaton - Tegnap 15:11 Belföld Az ország nagy részén további havazásra, több megyében hófúvásra, néhány megyében ónos esőre is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök délelőtti, az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Nógrád megye kivételével az egész…

Csapadékos hétvége elé nézünk Dunaújváros - Ma 07:59 Megyei A hétvégén is folytatódik a hideg, szeles, télies idő, többfelé napközben is fagypont alatt alakul a hőmérséklet. Többször várható csapadék is, ónos esőre, havas esőre, havazásra is készülni kell – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Ónos eső, havazás: erre készüljön a hétvégén Blikk - Tegnap 19:26 Időjárás A hétvégén is folytatódik a hideg, szeles, télies idő, többfelé napközben is fagypont alatt alakul a hőmérséklet. Többször várható csapadék is, ónos esőre, havas esőre, havazásra is készülni kell – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.