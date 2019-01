Oscar-díj: a kedvenc és a Roma című film kapta a legtöbb jelölést

Két magyar alkotás is a szűkített listára kerülhet.

Közép-európai idő szerint ma délután hozza nyilvánosságra az amerikai filmakadémia az idei Oscar-díjak jelöltjeit. A legjobb rövidfilmek mezőnyében Tóth Barnabás Susotázs című filmje is a legjobb öt közé kerülhet a szűkített listáról, a legjobb egész estés animációs filmek kategóriájában pedig egy másik magyar alkotás, Milorad Krstic Ruben…

Az elmúlt évek leggyengébb mezőnye, nem lett zsinórban negyedjére is magyar Oscar-jelölt, és az elmúlt hét évből most nyerheti meg hatodjára mexikói rendező az amerikai filmakadémia díját.

Megtörtént a nagy leleplezés, kiderült, kiket jelölnek az idei Oscar-gálán, és hát mi tagadás, nem kevés meglepetés volt, elég csak például a legfőbb kategóriákon végigfutni ahol például a Fekete párducot jelölték a legjobb filmek között. Továbbá a sokak által nem kedvelt Melissa McCarthy is jelölve lett a Megbocsátasz vala...

Tóth Barnabás Susotázs című rövidfilmje mellett Milorad Krstic Ruben Brandt, a gyűjtő című egész estés animációja se került be a szűkített listákba.

Idén sajnos egy magyar alkotásnak sem drukkolhatunk az Oscar-gálán. A Marvel szuperhős-filmjei azonban nagyot futottak a tavalyi év során, így akár több fő kategóriában is esélyesek lehetnek.

Bár magyar alkotás ezúttal nem került be az Oscar-esélyesek közé, a listát így is érdemes átböngészni, hiszen például a Fekete Párduc több jelölést is bezsebelt.