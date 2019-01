Megvan a Super Bowl egyik résztvevője

Az NFC döntőjében a New Orleans Saints kiemeltként otthon fogadta a Los Angeles Ramst a Mercedes-Benz Superdomeban. Két nagyon szervezett csapat találkozott egymással a magyar idő szerint szombat este 9-kor kezdődő mérkőzésen.

Elsőként a Los Angeles Rams jutott be az 53. Super Bowlba, mivel a Nemzeti főcsoport döntőjében hosszabbítás után 26–23-ra legyőzte a házigazda New Orleans Saintset.

NSO - Tegnap 20:52 Sport

Elsőként a Los Angeles Rams jutott be az 53. Super Bowlba, mivel a Nemzeti főcsoport döntőjében hosszabbítás után 26–23-ra legyőzte a házigazda New Orleans Saintset. A Kosok a 2001-es idény óta először jutottak be a nagydöntőbe.