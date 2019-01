Brexit: Megkezdődött az EU-polgárok letelepedési engedélyezési rendszerének próbája

Theresa May brit miniszterelnök hétfőn közölte, hogy nem támogatja sem az újabb népszavazás kiírását a brit EU-tagságról, sem annak a március végi határidőnek a kiterjesztését, ameddig a jelenlegi törvény alapján Nagy-Britanniának...

Theresa May hétfőn jelentette be, hogy akik már törvényesen és életvitelszerűen Nagy-Britanniában laknak, a Brexit után is maradhatnak az országban, de letelepedett státusért kell folyamodniuk.