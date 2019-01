Garantált a borzongás: itt a Trónok harca utolsó évadának előzetese

Az HBO közölte mikor kezdődik legendás sorozata, a Trónok harca utolsó, nyolcadik évada. Ezzel együtt egy másfél perces előzetest is is közzétettek, ami máris beindította a rajongók fantáziáját.

Hat részes lesz a Trónok harca záró évada, és most közzétették a premier időpontját is.

Goodstuff - Tegnap 08:21 Film

Ez lesz az utolsó évad, és most már azt is tudjuk, hogy melyik dátumot kell bevésnünk a naptárunkba! A rajongók szeretni fogják ezt a hétfő reggelt, hiszen az HBO ma közölte, hogy április 15-én érkezik az új rész, amire már elég régóta várunk. (Amerikában 14-én.) Deres kriptái címen pedig egy új teasert-t, kedvcsinálót is készítettek,