Lavina tört be egy szállodába, piac teteje szakadt be: rengetegen megsérültek a hóhelyzet miatt

Négyen megsérültek, miután a hó súlya alatt beszakadt egy piac teteje Ukrajnában. Nyugat-Európában is egyre súlyosabb a helyzet, Svájcban egy szállodába lavina tört be, Ausztriában és Németországban pedig több településen is rendkívüli helyzet van érvényben. Az előrejelzések szerint újabb havazás várható.