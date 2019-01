Egyetlen mondattal alázta szét az expornós Mia Khalifa az Arsenal focistáját

NSO - Tegnap 19:26 Foci

Mint arról már írtunk, most épp a labdarúgásra szállt rá a korábbi felnőttfilmes, Mia Khalifa, aki közben arra is ráébredt, hogy ő mindig is West Ham-szurkoló volt. És ha már gyorsan futballszurkoló lett, kötelességének érezte, hogy szétszedje „kedvencei” éppen aktuális ellenfelét.