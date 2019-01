Varsóig ér a Huawei-ügy

Amikor decemberben Kanadában előzetes letartóztatásba helyezték Meng Wangzhou-t, a Huawei pénzügyi igazgatóját, akkor a figyelem középpontjába került az ország és a Huawei is. Most a Huawei egyik kanadai vezetője került a hírekbe azt követően, hogy hét év után lemondott a tisztségéről. Scot Bradley LinkedInen jelentette be, hogy…