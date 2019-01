A kormány megvásárolta Munkácsy Golgota című festményét

A kormány megvásárolta Munkácsy Mihály Golgota című festményét - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten sajtótájékoztatón Kósa Lajos, Debrecen fideszes országgyűlési képviselője és Papp László, Debrecen polgármestere társaságában.

A kormány 3 milliárd forintért megvásárolta Munkácsy Mihály Golgota című festményét Pákh Imrétől - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter 2019. január 9-én budapesti sajtótájékoztatóján. Gulyás Gergely elmondta, több szakértői vélemény is készült, a becslések pedig igazolják a vételárat. Így most már a…