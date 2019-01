Bejutottak: DK-sok vettek ebédet Orbán munkahelyén

Gréczy Zsolt és Varju László közérdekű adatigényléssel keresték fel a Miniszterelnökséget a Gundellel kötött szerződésekért. Meg is kapták a dokumentumokat, és ha már ott voltak, vettek néhány menüt.

Még ételhordót is vittek. A happeninget egy férfi zavarta meg. Videó!

Hírklikk - Tegnap 16:12 Belföld

Hiába vitt ételhordókat a Demokratikus Koalíció két országgyűlési képviselője Orbán irodájához, nem engedték be őket oda, ahol 800 forintba kerül egy menü. Gréczy Zsolt és Varju László törvénymódosítást kezdeményez, hogy a kórházakban, szegények szállásain, iskolákban is ilyen legyen az étel, és ennyibe is kerüljön.