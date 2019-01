Baló Györgynek orvosi kezelésre van szüksége

A Magyarul Balóval műsorvezetője hétfő esti műsorának végén jelentette be, hogy saját kérésére a műsort az RTL Klub szünetelteti – írja a Blikk.

A műsorvezető hétfő esti műsora végén jelentette be, hogy kérésére szünetelteti műsorát az RTL Klub. Betegsége miatt kérte műsorának felfüggesztését Baló György, aki a hétfő esti adás végén el is búcsúzott. A Magyarul Balóval műsorvezetője hétfő esti műsorának végén jelentette be, hogy saját kérésére az RTL Klub szünetelteti a műsort…