Sargentini is felszólal a következő ellenzéki tüntin

Judith Sargentini, a Magyarországot elmarasztaló jelentés jegyzője, Soros hű embere is ott lesz azon a brüsszeli (!) tüntetésen, amit a magyar ellenzék szervezett keddre. Összenő, ami összetartozik.

Kedden Brüsszelben is tüntetnek Orbán Viktor kormányának politikája ellen, s a demonstráción felszólal Judith Sargentini is, az a zöldpárti EP-képviselő is, aki elkészítette az Orbán-kormányt elmarasztaló európai parlamenti jelentést.